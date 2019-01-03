Kurucu Başkan Güney’in adı Nilüfer’de yaşatılacak

KASIM 2018’de yaşamını yitiren Nilüfer Belediyesi’nin kurucu Başkanı Ziya Güney’in adı ilçedeki bir caddeye verildi. Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen düzenleme kapsamında İhsaniye Mahallesi ile Karaman Mahallesi’ni birbirine bağlayan caddenin adı Ziya Güney Caddedi olarak değiştirildi.

Nilüfer Belediye Meclisi, 2019 yılının ilk toplantısını Nilüfer Belediye Başkan Vekili Nilgün Berk Başkanlığında gerçekleştirdi. Gündemdeki maddelerin ele alındığı toplantıda, 2018 yılı Kasım ayında vefat eden Nilüfer Belediyesi’nin kurucu Başkanı Ziya Güney, bir kez daha rahmetle anıldı. Meclis, 1989-1994 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini yürüten Güney’in ismini yaşatmak için İhsaniye Mahallesi ile Karaman Mahallesi’ni birbirine bağlayan Kemer Caddesi’nin adının Ziya Güney Caddesi olması yönünde karar aldı.

Ayrıca, Denetim Komisyonu için de oylama yapıldı. Gizli yapılan oylama sonucunda Denetim Komisyonu Üyeliği’ne Rahşan Duygu Tursun, Berna Hacer Bilici, Atakan Çorbacı, Muhammet Aydın ve Gökhan Yıldız seçildi.

FOTOĞRAFLI