Kuru ve kabuklu meyveler tanıtılacak

KURU ve kabuklu meyvelerin dünya genelinde daha fazla tüketilmesi için politikalar geliştiren Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC), dünya çapında yeni bir kampanya başlattı. Kampanya ile kuru ve kabuklu meyvelere ilişkin bilinirlik arttırılırken, ihtiyaç sahiplerine kuru meyve paketleri de hediye edilecek. Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi'nde Türkiye'yi temsil eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kampanyanın daha çok insana ulaşması için büyük destek veriyor.

'Daha sağlıklı bir dünya için kuru ve kabuklu meyve' sloganı ile başlatılan kampanya çerçevesinde bir video filmi hazırlandığı bilgisini veren INC'nin Türkiye büyükelçilerinden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilge Göksan, tanıtım kampanyasının aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi kimliğine bürüneceğini, farklı milletlerden 22 kişinin, ülkelerinin kuru ve kabuklu meyvelerini sunacağı ve ürünlerin sağlığa faydalarını anlatacakları video, sosyal medyada her paylaşıldığında, 28 gramlık bir kuru ve kabuklu meyve paketinin bu ürünleri satın alıp tüketemeyen kişilere hediye olarak verileceğini kaydetti. Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir üretim ve ihracatında dünya lideri olduğunu hatırlatan Göksan, "Bu kampanya Türk kuru meyvelerinin dünya genelinde bilinirliğini ve farkındalığını daha da arttıracak. Bu tür tanıtım çalışmalarıyla hedefimiz yıllık 1.4 milyar dolar seviyesinde olan kuru meyve ihracatımızı 3 milyar dolara çıkarmak" diye konuştu.

28 GRAM SAĞLIKLI YAŞAMIN ŞİFRESİ

Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi'nin tanıtım kampanyasında 28 gramlık kuru ve kabuklu meyve paketleri dağıtılması ile ilgili de bilgi veren Göksan şöyle devam etti:

"28 gram, günlük olarak tüketimi tavsiye edilen kuru ve kabuklu meyve miktarı olup, bu açıdan sembolik bir anlama sahip. Özetle 28 gram kuru meyve sağlıklı yaşamın şifresi."

INC'nin bu kampanyasının, kuru ve kabuklu meyvelerin sağlıklı olduğunu dünya genelinde tanıtma yanında kuru ve kabuklu meyve satın alma gücü olmayan kişileri kuru ve kabuklu meyvelerle tanıştırma hedefi olduğuna işaret eden Göksan kampanyayı şöyle özetledi:

"http://nutsforgifts.org/ adresindeki videonun viral hale getirilmesi ve çok sayıda insana ulaştırılması hedefleniyor. Videonun paylaşılmasının yanı sıra, kampanya, sosyal medya hesaplarında da kullanılacak olan #NutsForAHealthierWorld etiketiyle de desteklenecek. Dünya çapında tanınan Bloggerlar, gıda, sağlıklı yaşam, yaşam tarzı vb. konularda yönlendirici olan sosyal medya fenomenleri, kampanyanın duyurulması ve yayılması için destek olacaklar. INC üyesi firmalar, kampanyanın yaygınlaşması için videoyu üyeleriyle paylaşacak. Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi kampanya sürecinde bağışlarda en az 5 bin kilogram kuru ve kabuklu meyveye ulaşmayı ve bu sayede yaklışık 200 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. INC üyeleri belirli bir miktar (1000 kilogramın üzerinde) kabuklu ve kuru meyvelerden bağış yaparak bu kampanyaya katılım imkanına sahip. Bu katkılarına karşılık, bağış yapan firmalar ambalajlarında ve iletişim araçlarında 'Daha Sağlıklı Dünya için Kuru ve Kabuklu Meyve Etiketi' kullanma hakkına sahip olacak. Ayrıca, INC yayınlarında firma logolarına yer verilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler adresini ziyaret edebilirler."

