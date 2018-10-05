Kuru üzüm ihracatında yüzde 40 artış

TÜRKİYE'nin geleneksel ihraç ürünlerinden, üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümde, bu yılın eylül ayında yapılan ihracat yüzde 40’lık artışla 40 milyon 84 bin dolardan, 55 milyon 965 bin dolara çıktı.

Ege ovalarındaki bağ bozumunun ardından, sultani çekirdeksiz üzümler kurutuldu, dünyanın dört bir tarafına ihracat yolculuğu başladı. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; 1 Eylül 2018 tarihinde başlayan 2018/2019 sezonu çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında 1 aylık dönem geride kalırken, Türkiye’nin kuru üzüm ihracatı geçen yılın Eylül ayına göre miktar bazında yüzde 17’lik artışla 26 bin 844 tondan, 31 bin 493 tona yükseldi. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında yüzleri güldüren asıl artış ise değer bazında yaşandı. Kuru üzüm ihracatı değer bazında yüzde 40’lık artışla 40 milyon 84 bin dolardan, 55 milyon 965 bin dolara çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesi, bu sezon için 261 bin ton olarak açıklanmıştı.

Sultani çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında bir aylık dönemi başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, yakalanan yüzde 40’lık artışı sezonun tamamında devamlı kılmak için Türk üzümünü dünya genelinde pazarlamaya devam edeceklerini kaydetti. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında 2017/2018 sezonunu 452 milyon dolar ile geride bıraktıklarını belirten Celep, "Kuru üzüm ihracatında 2017/2018 sezonunda miktar bazında 280 bin ton ihracatla son 9 sezonun rekorunu kırdık. Değer bazında ihracat rekorumuz ise; 2012/2013 sezonundaki 535 milyon dolar. Bu yılki hedefimiz 535 milyon doları aşarak değer bazında ihracat rekorunu kırmak" diye konuştu.

KURU ÜZÜM TONDA 300 DOLAR DEĞERLENDİ

Türkiye’nin 2017/2018 sezonu çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının ortalama 1493 dolar olduğu bilgisini paylaşan Celep, 2018/2019 sezonunun bir aylık döneminde ise; 1777 dolarlık ihracat ortalaması yakaladıklarını, son bir haftalık ortalamanın ise 1793 dolara tırmandığını dile getirdi. Celep şöyle devam etti;

"Türk Lirası’nın dolar karşısında yüzde 50 civarında değer kaybettiği bir ortamda dolar bazında üzüm ihraç fiyatımızı yüzde 20 arttırmayı başardık. Türk üzümü ton başına ortalama 300 dolar değerlendi. İhracatçılarımızdan beklentimiz, bu başarı çizgisini devam ettirecek fiyat politikasını sürdürmeleridir. Üreticimizin emeğinin karşılığını aldığı, ihracatçımızın Türkiye’ye daha fazla katma değer kazandırdığı bir sezon bizi bekliyor."

TÜRK ÜZÜMÜNÜ EN ÇOK İNGİLİZLER TÜKETİYOR

Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında en büyük payı önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da, Avrupa Birliği ülkeleri aldı. AB ülkelerine yapılan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, geçen yıl Eylül ayında 23 bin 310 ton karşılığı 34 milyon 921 bin dolar iken, 2018 yılı Eylül ayında 25 bin 235 ton karşılığı 44 milyon 331 bin dolar oldu. AB ülkelerine kuru üzüm ihracatı miktar bazında yüzde 8, değer bazında yüzde 27 artış gösterdi. Kuru üzüm ihracatında AB ülkelerinin payı 2017/2018 sezonunun bir aylık döneminde yüzde 87 iken, 2018/2019 sezonunun ilk ayında yüzde 79 olarak kayıtlara geçti. İngiltere, 12 milyon 275 bin dolarlık Türk üzümü tercihi ile zirvedeki yerini korudu. İngiltere’yi, 7 milyon 180 bin dolarlık tutarla Almanya ve 6 milyon 283 bin dolarlık tutarla Hollanda takip etti.

UZAKDOĞULULAR, TÜRK ÜZÜMÜNÜ HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA TÜKETİYOR

Uzakdoğuluların Türk üzümüne ilgisi de her geçen gün artıyor. 2017/2018 sezonunda Uzakdoğu ülkelerine yapılan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı yüzde 42’lik artışla 34 milyon 349 bin dolardan, 48 milyon 944 bin dolara yükselirken, 2018/2019 sezonun ilk ayında da Uzakdoğu ülkelerine çekirdeksiz kuru üzüm ihracatındaki artış trendi devam etti. Türkiye, 2017 yılı Eylül ayında Uzakdoğu ülkelerine bin 532 ton kuru üzüm ihracatı karşılığı 2 milyon 245 bin dolar döviz elde etmişken, 2018 yılı Eylül ayında Uzakdoğu ülkelerine 3 bin 372 ton kuru üzüm gönderildi ve ihracatta 6 milyon 466 bin dolar döviz gelirine ulaşıldı. Uzakdoğu ülkelerine çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı yüzde 188 artış gösterdi.

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