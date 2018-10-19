Kuru meyve sektörü 6 ülkeyi hedef pazar seçti

KURU meyve sektörünün güçlü oyuncularından oluşan 19 firma, 'Turkish Dried Fruits' isimli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi’nde güçlerini birleştirdi. Türk kuru meyve sektörü gelecek 3 yıl için Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, Çin, Brezilya ve Hindistan’ı hedef pazar olarak belirledi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, kuru meyve sektöründe 19 firmanın kümelenerek birlikte hareket edebileceği noktalarda güçlerini birleştirerek sinerji ortaya koyacaklarını dile getirdi. Türk kuru meyve sektörünün 1.4 milyar dolar seviyesindeki yıllık ihracatında Avrupa Birliği’nin payının yüzde 80 seviyesinde olduğuna işaret eden Celep, "Kuru meyve sektörümüzde üretilen ürünler ihracata bağımlı ürünler, bu ürünlerin ihracatında pazar çeşitliliği sağlamak istiyoruz. URGE Projesi’nde yer alan 19 firmamızın ortak fikri ile nüfus yoğunluğu olan, sağlıklı ürün tüketme bilinci gelişmiş ya da gelişmekte olan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, Çin, Brezilya ve Hindistan’ı hedef pazarlar olarak belirledik" dedi.

2023 YILI KURU MEYVE İHRACAT STRATEJİSİ OLUŞTURULACAK

Kümelenme mantığı ile hareket edeceklerini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık, URGE Projesi’nde yer alan firmaların oluşturduğu kümeye özgü bir vizyon ortaya koyduklarını, 2023 yılı kuru meyve ihracat stratejisini bu küme ile oluşturacaklarını kaydetti. Türk kuru meyve sektörünün mevcut pazarlarda müşteri beklentilerini karşılayabilir noktada olduğuna dikkati çeken Işık, "Yenilikçi ürün uygulamaları çok önemli ama bu konuda yeterli performansı gösteremiyoruz. Yenilikçi ürün tarafında müşteri beklentilerine açık olmak gerekiyor. URGE Projesi ile bu amaçla, personel yetkinliğini geliştireceğiz, maliyet azaltıcı çalışmalar yapacağız, üretim süreçlerinde verimliliği arttırmak için çalışacağız, talep yaratma eksenli üretime yoğunlaşacağız, mevcut proseslerde verimliliği arttırma yanında, teknolojik gelişmelerle gelecek yeni üretim modellerinde verimliliği arttırmak için çalışacağız" dedi.

İZMİR, ()

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