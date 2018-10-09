Kürtün'de kaçak silah atölyesine baskın

Sinan UÇAR /KÜRTÜN, (Gümüşhane), () - GÜMÜŞHANE’nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak silah üretilen imalathaneye baskın düzenlendi. Baskında, tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Kısım Amirliği ve Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak silah imalathanesi yapılan bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 adet 9 milimetre namlu, 1 adet kapak takımı, 1 adet gövde, 4 adet 9 milimetre tabanca fişeği ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K., tutuklandı.