Kurtuluş Sergisi, Şehir Müzesi'nde açıldı

ADANA, () - 5 Ocak Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşu’nun 97. yıl dönümü nedeniyle ‘‘Kurtuluş’’ temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Adana Şehir Müzesi’nde açılan sergiyi Vali Mahmut Demirtaş, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ziyaret etti. Ziyareti sırasında, sergilenen fotoğraflar hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, ‘‘Tarihe altın harflerle yazılan bu önemli günde Anadolu’ da azim ve kararlılıkla kurtuluş mücadelesi veren kahraman milletimizin canını hiçe sayarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni sonsuza dek yaşatma kararlılığımız asla sekteye uğratılamayacaktır.’’ diyerek serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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