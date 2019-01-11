Kurtuluş koşusunda dereceye girenlere ödül

TARSUS(Mersin), () -MERSİN'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurtuluş Koşusu'nda derece yapan öğrenciler için tören düzenlenerek ödülleri verildi.

27 Aralık Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Tarsus Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen Kurtuluş Koşusu ödül töreni Belediye Meclis Salonu'nda belediye başkan yardımcıları, müdürler, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Törende derece yapan öğrencilere ve takım olarak derece yapan okullara madalya, plaket ve çeşitli hediyeler verilirken, yarışmada görev alan öğretmenlere de plaket verildi.

Koşular sonucunda kategorilerde 1200 metre küçük kızlar kategorisinde Ayşenur Rüzgar, 1200 metre küçük erkeklerde Veysel Uflaz, 1500 metre yıldız kızlarda Müge Etyemez, 2 kilometre yıldız erkeklerde Emre Çaktur, 2 kilometre genç kızlarda Gizem Buse Can, 3 kilometre genç erkeklerde Bayram Ekinci birincilik ödüllerini aldı.

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