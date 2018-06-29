Kurtoğlu ve Altun aynı sahnede

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - 'USTA Çırak' adıyla albüm çıkaran arabesk ve fantezi müzik sanatçıları Cengiz Kurtoğlu ile Hakan Altun Finike'de konser verdi.

Cengiz Kurtoğlu ile Hakan Altun, Uluslararası 3. Portakal Festivali etkinlikleri kapsamında Finike'de, konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Kurtoğlu ve Altun, 'Usta Çırak' adlı ortak albümünden de şarkılar söyledi. Temposu yüksek konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan iki sanatçı, ortak çıkan albümün ilk konserini Finike'de verdiklerini söyledi.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile eşi Dilek Sarıoğlu, programın sonunda her iki sanatçıya plaket çiçek ve yöresel ürünlerin yer aldığı hediye verdi. "Finike Finike olalı böyle güzellik görmedi" diyerek konserin muhteşem olduğunu ifade eden Başkan Sarıoğlu, "Tüm hemşerilerim adına sizleri ve bütün müzisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok güzel bir performanstı. Büyük keyifle dinledik" dedi.

EN İYİ PORTAKAL ÜRETİCİLERİNE ÖDÜL

Konser öncesi, festivali etkinleri kapsamında en iyi portakal üreten 4 üreticiye de ödül verildi. Üreticileri tebrik eden Başkan Sarıoğlu, tüm çiftçiler adına Yeşilyurt Mahallesi'nden Zeki Özgül'e, Turunçova Mahallesi'nden Behiye Pamukçu'ya, Hasyurt Mahallesi'nden Mehmet Şentürk ve Sahilkent Mahallesi'nden Şaban Karadeniz'e plaket ve çiçek verdi. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu da çeyrek altın, keyfiye ve çeşitli hediyeler verdiği üreticileri kutladı.

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