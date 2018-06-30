Kurtardığı kediye yuva yaptı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde oto tamircisi Tarık Yücel, sabah iş yerini açmaya gittiğinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark ederek otomobili durdurdu. Motor bloğuna sıkıştığı görülen kedi, yarım saat süren uğraş sonucu kurtarıldı. Kediyi kurtaran Tarık Yücel, kediyi sahiplendi ve ona bir de yuva yaptı.

Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde oto tamircisi Tarık Yücel, sabah saatlerinde işyerini açmaya giderken seyir halindeki bir otomobilin motor bloğundan kedi sesi geldiğini fark etti. Kedinin motor bloğunda olabileceğini düşünen Yücel, zaman kaybetmeden otomobili durdurarak sürücüsünü uyardı. Otomobil park halindeyken aracın motoruna giren kedi sıkıştığı yerden ancak yarım saat sonra kurtarılabildi. Motor bloğunun alt kısmındaki kayış bölgesine yakın bir boşlukta olan yavru kedi halsiz ve kirli olarak çıkartılırken, otomobil sürücüsü, Yücel’e duyarlı ve dikkatli olduğu için teşekkür etti.

KEDİYİ SAHİPLENDİ

Tarık Yücel, motor bloğundan çıkardığı kediyi sahiplenerek, kendisine ait iş yerinde bir de yuva yaptı. Kediyi yıkadıktan sonra, kedi maması ile besleyen Yücel, kedinin de gayet sağlıklı olduğunu belirtti.

Kıştan yaza geçiş dönemlerinde sokak kedilerinin, ısınmak için park halindeki motoru soğumamış arabalara girdiğini belirten Yücel, “Geceleri havalar serin, daha çok yavru kediler motoru halen sıcak olan park halindeki arabaların altlarına ve motor bloklarına üşüdükleri için girebiliyor. Sürücülerin bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir. Sigortalık ile hava filtresinin arasında 1 el geçecek yer vardı. Kediyi ararken sırtını gördüm o delikten. Kolumu soktum zor oldu ama yavaşça çıkardım. Allahtan kayışlar bölgesine gitmemiş. Ölürdü yoksa” diye konuştu.