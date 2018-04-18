Kurtalan’dan Kahramankazan’a kardeşlik köprüsü

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Milli Birlik ve Kucaklaşma” seferberliği kapsamında Kahramankazan ve Siirt’in Kurtalan Belediyeleri arasında “Hepimiz Biziz” projesi gerçekleştirildi.

“Hepimiz Biziz” projesi kapsamında Kahramankazan’da etkinlik gerçekleştirildi. Kahramankazan Efes Endüstri Meslek Lisesi ile Kurtalan Fatma Zehra Endüstri Meslek Lisesi kardeş okul oldu. Projenin gerçekleştirildiği toplantıya, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karatay, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile Kurtalanlı ve Kahramankazanlı öğrenciler ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURULDU

Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karatay, burada yaptığı konuşmada, “Kurtalan’dan Kahramankazan’a selam getirdik. 15 Temmuz’da gösterdiği kahramanlıktan dolayı Kahramankazan’a ömür boyu minnettarız” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, Kahramankazan ve Kurtalan arasında gönül köprülerini kuran bu projenin oldukça anlamlı ve önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Milli Birlik ve Kucaklaşma” seferberliğini Kahramankazan’da ilmek ilmek dokuyarak oluşturduklarını ifade eden Başkan Ertürk, 15 Temmuz’da darbeci hainlere karşı verilen mücadelenin de bu milli birlik ve kardeşlik ruhuyla yapıldığını anlattı.

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