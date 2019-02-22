Kurşunlu Cami ve Kent Mezarlığı Projesi tamamlandı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Aksu Kurşunlu Cami ve Kent Mezarlığı hizmete açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda başlattığı 20 milyon 540 bin lira yatırım maliyetli Yeni Şehir Mezarlığı Tesisleri Projesi'ni tamamladı. Projelendirmesi ANTEPE tarafından yapılan 1395 dönüm alan üzerine kurulu Kurşunlu Yeni Şehir Mezarlığı Projesi kapsamında, toplam 230 bin metrekarelik alanda gasilhane ve morg binaları, 800 kişilik cami, hizmet binası, kadınlar ve erkekler için abdesthane ve şadırvan inşa edildi. 30 mezar adası yolu düzenlendi, 4350 metrekarelik otopark alanı yapıldı. Projenin diğer kısımlarında ise peyzaj düzenlemesi, oturma alanları ve süs havuzları gerçekleştirildi.

CAMİDE SELÇUKLU MOTİFLERİ

Minare yüksekliği 33 metre, kubbe yüksekliği 20 metre olan caminin, kapalı ve yarı açık ibadet alanları ile halkın ihtiyacına cevap vermesi hedefleniyor. İç kısımları hüsn-ü hat motifleri ile süslenen caminin dış cephesi oyma Selçuklu motifleri ile bezendi. Vatandaşların son görevlerini yerine getirirken her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceği Kurşunlu Cami ve Kent Mezarlığı Projesinde, mezarlık yönetim binasında ofis odalarının yanı sıra, ziyaretçiler için yemek dağıtım yerleri, dinlenme ve bekleme alanları, bay-bayan tuvalet gibi halka hizmet verecek diğer üniteler de bulunuyor.

ATÖLYE BİNASI

Proje kapsamında, bir de atölye binası inşa edildi. Atölye binası, cenaze nakil araçları ve iş makinalarının gerekli tadilatın yapılabilmesi için demir ve boya atölye birimi, tabut ve ahşap işlerinin imalat ve bakım işleri için ahşap atölye birimi, depolama birimi gibi üniteleri barındırıyor.

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