Kursiyerlerden yılsonu sergisi

ANTALYA, () - MANAVGAT Belediyesine bağlı olarak faaliyet gösteren Side Gençlik Merkezi'nde çeşitli kurslarda eğitimlerini devam ettiren 2 bin kursiyer, 1 yıl boyunca yaptıkları el emeği, göz nuru eserlerini yılsonu sergisiyle beğeniye sundu.

Side Gençlik Merkezi'ndeki serginin açılışına Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ve eşi Mehtap Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve eşi Hatice Sözen, Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Geyikoğlu, ilçedeki oda başkanları, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta karate, muay thai, dans, bale, gitar gibi kurslarına devam eden çocuklar gösteri yaptı.

YILDA 8 BİN KURSİYER DESTEK ALIYOR

Sergi açılışında konuşan Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi olarak topluma ulaşabilmek, insanlara gerçek anlamda dokunabilmek, insanların yaşamlarını kolaylaştırabilmek ve renk getirebilmek için fiziki yapılanmaların yanı sıra kültürel, sportif etkinliklere de önem verdiklerini söyledi.

İbrahim Sözen Gençlik Merkezi, Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi, Side Gençlik Merkezi ve Salkımevler'deki kurs merkezlerinde yılda 8 bin kursiyere eğitim verildiğini vurgulayan Başkan Sözen, "Bu yıl Side Gençlik Merkezi'nden 2 bin kişiyi mezun ediyoruz. Yetişkinlerin aldıkları bu tarz katkılar mutlaka önemli ama geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin eğitilmesi, onların yaşamlarına bir nebze de olsa eğitilmeleri noktasında katkı yapmamız bizi son derece mutlu ediyor ve gururlandırıyor" dedi.

Gösterilerin ardından ise serginin açılış kurdelesi kesildi. Sergiyi gezen Kaymakam Mustafa Yiğit ve Başkan Şükrü Sözen, kursiyerlerin resim, rölyef, iğne nakışı, kazaziye, ahşap boyama ve ebru dallarında yaptıkları eserleri tek tek inceledi.

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