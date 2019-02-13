Kursiyerlerden resim sergisi

GAZİEMİR Belediyesi’nin düzenlediği resim kursuna katılan yetişkin kursiyerlerin karışık teknikle çizdiği resimler ‘Sevgiyle kağıda dökülenler’ isimli sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Her yaştan Gaziemirli için 48 farklı branşta kurslar düzenleyen Gaziemir Belediyesi, resim kursiyerlerin yaptıkları eserleri ‘Sevgiyle kağıda dökülenler’ isimli sergiyle sanatseverlerle buluşturdu. Yetişkin kursiyerlerin sevgi temalı birbirinden güzel eserlerinin yer aldığı serginin açılışını eğitmenler, kursiyerler ve aileler birlikte yaptı. Kursiyerlerin karışık teknikle ürettiği eserlere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Anadolu insanın yaşantısı, portre, mimari yapılar ve hayvan figürlerinin işlendiği eserler beğeni topladı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol da kursiyerleri tebrik etti.

İZMİR, ()

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