Kursiyerlerden Antalya resimleri

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - KÜLTÜR ve Turizm İl Müdürlüğü'nce Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sürdürülen yetişkinlere yönelik ücretsiz resim kursunda üretilen eserler, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında sergilendi.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde müzik dinletisi eşliğinde açılan 'Benim Renklerimle Antalya' isimli karma resim sergisinin kurdelesini Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, araştırmacı gazeteci Giray Ercenk, kurs öğretmeni Nurcan Özkan, Galeri Müdürü Aysun Davulcu kesti.

Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, bakanlığın 2 yıl önce başlattığı 'Sanat Eğitimi Kursu Projesi' kapsamında Antalya'da da Azize Kahraman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde resim kursu açıldığını, kursun yoğun ilgi gördüğünü kaydetti. Acar, "Kursiyerlerimiz, içlerindeki sanat ruhunu ve güneşini dışa yansıttı" dedi.

Kurs öğretmeni ve sergi küratörü Nurcan Özkan ise bu yıl ikincisi açılan resim kursunda kursiyerlerin 'Antalya' temalı resimler ürettiklerini, yağlıboya çalışmasıyla Antalya'nın büyüleyen doğal güzelliklerinin, tarihi zenginliklerinin, Kaleiçi evlerinin, sokaklarının tuvallere yansıtıldığını söyledi.

Sergide, kursiyerler Aylanur Tuncer, Aylin Özsancak Sağdıç, Aynur Eker Altopuz, Cemile Taçkın, Çiğdem Arıtuluk, Emine Erenler, Figen Güzel Özcan, Hülya Akgün, Hülya Arslan, İsa İzgi, Nevruz Şahan, Nuray Dündar, Nuray Öğreten, Ramazan Çakır, Semra Şahin, Şule Günertem, Yadigâr Can, Yusuf Can Enni, Zahide Kozan'ın eserleri yer aldı.

35 eserin yer aldığı sergi 30 Nisan Pazartesi gününe kadar açık kalacak.

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