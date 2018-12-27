Kursiyerler eski ve yenileri renklendiriyor

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın İskenderun İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Ahşap Boyama ve Dekoratif Ahşap Süsleme kursu çalışmaları devam ediyor.

Kültür Müdürlüğü'ne bağlı Sakarya Mahallesi sosyal tesisinde verilen eğitimlerde kursiyerler objeleri boyayarak veya eski kullanılmış ahşapları yeniliyor. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Kültür Müdürlüğü olarak kadınlara yönelik olarak düzenlemiş kursların devam ettiğini belirterek, "Ahşap Boyama ve Dekoratif Ahşap Süsleme kursu yoğun ilgi görüyor. Kursiyerlerimiz kursta zamanı çok güzel değerlendiriyor. El sanatlarını seven arkadaşlarımız kursa geliyorlar. Kurslarımız artarak devam edecek” dedi.

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