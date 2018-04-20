Kursiyerler çalışmalarını sergiledi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - AZİZE Kahraman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce (AKHEM) Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde açılan tezhip kursuna katılan kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı.

Antalya Müzesi'nde açılan ve 42 kursiyerin el emeği, göz nuru eserlerinin yer aldığı tezhip sergisinin kurdelesini Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, AKHEM Müdür Yardımcısı Fedai Yaman, Ayşen Ünal, tezhip kursu öğretmeni Musine Koro, bazı kursiyerler birlikte kesti.

OSMANLI SÜSLEME SANATI

AKHEM Müdür Yardımcısı Fedai Yaman, Türk süsleme sanatında çok önemli bir yeri, ana teması ise desen olan 'tezhip sanatına' son yıllarda ilginin arttığına dikkat çekti. Yaman, "Tezhip, manevi değeri çok yüksek olan bir sanat dalıdır. Osmanlı saraylarında süsleme sanatının ustaları değerli insanlardı. Üç aylık bir kedi yavrusunun ensesinden alınan kıllarla yapılmış fırçalarla çizilmiş desenlerin üzeri ince, ince işleniyor" dedi.

Kurs öğretmeni Musine Koru da zor olduğu kadar zevkli olan tezhip sanatının insana sabrı öğrettiğine vurgu yaptı.

Kursiyerin sabır ve özenle çalışarak ürettikleri 60 eserin yer aldığı sergi 30 Nisan Pazartesi gününe kadar açık kalacak.

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