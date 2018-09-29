Kursiyer eserleri karma sergide

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Azize Kahraman Halk Eğitimi Müdürlüğü işbirliğinde açılan resim kursu sona erdi.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan kursta eğitimler resim öğretmeni Nurcan Özkan tarafından verildi. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler eğitimleri boyunca ürettikleri çalışmalarını 1 Ekim Pazartesi günü Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde görücüye çıkaracak. Kursiyerler, 1-13 Ekim tarihleri arasında sergilenecek yağlıboya çalışmalarına son rötuşları yaptı. Katılımcılar, "Resimlerimiz ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz" dedi.

Sergide Aylanur Tunçer, Aylin Özsancak Sağdıç, Aynur Altopuz, Cemile Taşlın, Çiğdem Arıtuluk, Emine Erenler, Figen Güzel Özcan, Hülya Akgün, Hülya Arslan, İsa İzgi, Nevruz Şahan, Nuray Öğrener, Ramazan Çakır, Semra Şahin, Şule Günertem, Yadigar Can, Yusuf Can Enni ve Zahide Kozan'ın eserleri yer alacak.

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