Küre Dağları Milli Parkı'nda kış güzelliği

Ayhan ACAR/ULUS(Bartın), () - BARTIN'ın Ulus ilçesinde, kar yağışı ile beyaza bürünün Küre Dağları Milli Parkı güzelliği ile büyüledi.

Bartın ve Kastamonu sınırlarında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'nda kış aylarında seyrine doyulmayan manzaralar oluşuyor. Yaklaşık 37 bin hektarı kapsayan Küre Dağları Milli Parkı fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Özellikle kış aylarında ayrı bir güzelliğe bürünen milli park, doğa tutkunlarını kendisine çekiyor. Yeşilin her tonunu içinde barındıran milli park, beyaza bürünmesiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

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