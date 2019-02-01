Kurban: Kamuoyunda yaptırım oluşturmaya çalışıyoruz

TRABZON Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, hayvana yönelik şiddet ve eziyet uygulayanların peşini bırakmayacaklarını belirtti, "Kamuoyunda bir yaptırım oluşturmaya çalışıyoruz. Bir kediyi ağaca asan, kulübesindeki köpeği vuran biri, insana neler yapmaz” dedi.

Hayvanlara yönelik şiddet olaylarıyla ilgili suç duyurusunda bulunan ve yaptıkları uygulamalarla toplumda farkındalık oluşturan TRAHAYKO, yargıya taşıdıkları bazı hayvana şiddet içeren olayların takipçisi olacaklarını belirtti. TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, kentte son zamanlarda Akçaabat ilçesi ve Tosköy Mahallesi’nde yaşanan hayvana şiddet olaylarıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı. Kurban, “Bazı davalar 1-2 yıla kadar sürüyor. Biz hayvana şiddet gerçekleştiğinde suç duyurusunda bulunuyoruz ki; emniyet, basın oraya gelsin, bir kamuoyu oluşsun ve insanlar bu tür olayları gerçekleştirmesin. Kamuoyunda bir yaptırım oluşturmaya çalışıyoruz. Bir kediyi ağaca asan, kulübesindeki köpeği vuran biri, insana neler yapmaz” dedi.