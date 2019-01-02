Kuran kursu öğrencilerine yangın tatbikatı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, müftülüğe bağlı Hz.Aişe Yatılı Hafızlık Kız Kuran Kursu öğrencilerine yangın eğitimi verilip tatbikat yaptırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eğitim amiri Muhlis Erhan tarafından İlçe Müftülüğüne bağlı Hz.Aişe Yatılı Hafızlık Kız Kuran Kursu öğrencilerine yangın eğitimi verilip yangın tatbikatı yapıldı. Kursun çok amaçlı salonundaki eğitimde muhtemel yangın çıkış nedenleri, yangın sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenler ile yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda slayt eşliğinde eğitim verildi. Eğitim sonrasında yangına müdahale tatbikatı yapıldı.

Eğitim sonunda öğrenciler Muhlis Erhan'a çiçek takdim ederken, İlçe Müftü vekili Mustafa Tunçeli tarafından hediye verildi.

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