Kur'an kursu öğrencilerine el becerileri öğretiliyor

ÇANAKKALE’nin Gelibolu İlçesinde, Müftülüğe bağlı olarak faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine, el becerileri de öğretiliyor

Gelibolu İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik açılan Kur'an kursunda eğitim-öğretim hizmetleri devam ediyor. Kur'an kursu öğrencilerine el becerileri, boyama ve resim etkinlikleri de yaptırılıyor. Gelibolu Müftüsü Dr. İbrahim Özler, kursta Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı ders kitaplarının takip edildiğini belirtti. Çocukların seviyelerine uygun hikaye kitapları ve oyunların yanı sıra bir takım el becerileri ile kendilerine lazım olacak dini, milli ve ahlaki kuralların öğretildiğini belirten Özler, bunun yanında Kur’an-ı Kerim Elifbası'nın da tanıtıldığını söyledi.

İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, öğrencilere her sabah kahvaltı ve meyve ikramında bulunulduğunu da belirtti.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ()

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