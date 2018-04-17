Kupaları ile geldiler

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()HATAY'ın İskenderun İlçe Belediye Başkanı Seyfi Dingil, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduklarını söyledi.

2017-2018 Futbol Sezonu Hatay Süper Amatör Küme Play-Off karşılaşmasının son haftasında Samandağ Spor’u yenerek şampiyon olan İskenderun Belediye Spor’un futbolcuları, kulüp yöneticileri İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Kulüp Başkanı Levent Duman, spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Başkan Seyfi Dingil’e teşekkür ederek zorlu bir maratondan başarılı bir şekilde çıktıklarını söyledi. Teknik direktör Mehmet Kurt, kendilerine verdikleri destekten dolayı Dingil'e teşekkür ederek, takımına güvendiğini ve İskenderun Beldespor’un eski görkemli günlerine döneceğini söyledi. İskenderun’un futbola aç olduğunu bunun için belediye olarak var güçleri ile destek verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Ben umutluyum, inşallah bu takımı da BAL liginde de şampiyon yaparak üçüncü lige profesyonel lige taşıyacağız. Disiplinli bir çalışmayla ve disiplinli bir bütçeyle takımımızı yükselteceğiz. Elimizden gelen desteği imkânlar ölçüsünde vereceğiz. Bu konuda İskenderun’un tek yürek olması gerekiyor. İş dünyasıyla sivil toplum kuruluşlularının destekleri ile daha üst lige takımımızı çıkartabiliriz. Şampiyon olan futbolcularımızı tebrik ediyor, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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