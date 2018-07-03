Küp Şelalesi'ne yoğun ilgi

Malik GÖDELİNER/ADANA, ()- ADANA’nın Aladağ ilçesi Akinek Dağı yamaçlarında bulunan Küp Şelalesi, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Küp Mahallesi sınırlarında bulunan Yer Köprü, Gelintülü, Küp Şelale ve Değirmen Şelalesi her hafta sonu yüzlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü de (PRODOSS) 180 üyesi ile doğa harikası şelalelere adeta çıkarma yaptı. Işıkkaya Köyü'nden Zamantı Irmağı boyunca 6 kilometre yürüyen üyeler, şelalelerde bol bol anı fotoğrafları çekildi, Değirmen Şelalesi altında oluşan doğal havuzların soğuk sularında ise şelale keyfini yaşadı.

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