Kumluca Ziraat Odası'nda seçim

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Ziraat Odası'nın olağan genel kurulu sonucunda mevcut Başkan Hidayet Kökce yeniden seçildi.

Kumluca Ziraat Odası'nın olağan genel kurulu konferans salonunda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda önceki yıllara ait faaliyet raporu ve gelecek yıllara ait hedeflerin bulunduğu metin okundu ve ardından oylamaya geçildi. Yaklaşık 14 bin 200 üyesi bulunan Kumluca Ziraat Odası'nın 43 delegesinden 40'ı oy kullandı. 40 oyun 35'ini mevcut Başkan Hidayet Kökce alırken, Ahmet Öztürk ise 5 oyda kaldı. Ardından yapılan Ziraat Odası Meclisi'ne seçilen 21 kişi oda başkanını belirlemek için yeniden oy kullandı. 21 kişiden 1'i boş oy kullanırken, 20'sinin oyunu alan Hidayet Kökce yeniden seçildi.

Hidayet Kökce, "1 Aralık'ta iki dönem üst üste oda başkanlığımızı yapan Süleyman Kayhan abimiz bugünkü yapılacak seçimde aday olmayacağını belirterek başkanlıktan istifa etti. Odamızın 8 Aralık Cuma günü yapılan yönetim kurulu toplantısında ise yönetim kurulu üyelerimiz başkanlık görevini bana verdi. Bugün burada yeniden başkan oldum. Derdimiz ilçe halkının ve çiftçilerimizin derdidir. Bizim partimiz yok. Bizim partimiz vatan, hürriyet ve ekmektir. İlçemize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Seçimlerden sonra yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu; Hidayet Kökce, Murat Aygün, Mustafa Acar, Süleyman Kalkan, Erçin Soytürk, Selahattin Ergen ve Tuncay Obut. Yedek üyeler ise Ali Karagünlü, Bilal Kocabıyık, Cihan Aydoğdu, Ali Ergin, Selçuk Duran, Ahmet Uğurhan ve Orkun Uslu'dan oluştu.

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