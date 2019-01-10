Kumluca'ya mevsimlik çiçek dikimi

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kavşak ve refüjlerde mevsimlik çiçek ekimi başladı.

Kumluca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kavşak ve refüjlerde mevsimlik çiçekleri toprakla buluşturdu. Park ve Bahçeler Müdürü Tuğba Tunç, "Kavşak ve refüjlerimizi süsleyecek kış mevsimine has mevsimlik çiçeklerimizi dikmeye başladık. İlçe genelinde 95 bin 500 hercai menekşe dikiyoruz. Çiçeklerimizin fidanları Antalya Büyükşehir Belediye'miz tarafından temin edildi. Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyoruz" dedi.

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