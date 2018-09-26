Kumluca HEM'de pastacı yardımcısı kursu

KUMLUCA, () - KUMLUCA Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) pastacı yardımcısı kursu açıldı.

Kumluca HEM Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle pastacı yardımcısı kursu açıldı. Kumluca HEM Müdürü Yusuf Tekdemir, kursun açılmasında özellikle alandan gelen taleplerin etkili olduğunu belirterek, yerelde pasta sektöründe eğitimli ve donanımlı bireylere ihtiyaç olduğunun, bizzat işletmelerden gelen istekler doğrultusunda tespit edildiğini ve bu yüzden pastacı yardımcısı yetiştirmek için kursu açtıklarını aktardı.

Kursun haftada 5 gün 8'er ders saati olarak düzenlendiğini, toplamda 808 saat süreceğini anlatan Tekdemir, 25 kişinin kursa katıldığını vurguladı. Kursa katılanların hem eğitim aldıklarını hem de kurs süresince günde 45 lira İŞKUR'dan destek aldıklarını belirten Yusuf Tekdemir, sağlık sigortalarının da İŞKUR tarafından karşılandığını aktardı.

Kursiyerlerden Elif Tuzer Coşgun da kurs sayesinde iş bulma imkanı sağlayacaklarını belirterek, kursun yeni arkadaşlar edinme ve sosyal iletişim anlamında da kendilerine katkı sağladığını söyledi.

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