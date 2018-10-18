Kumluca güreşin sonbahar finaline hazır

KUMLUCA, (DH) - KUMLUCA Belediyesi adına güreşen Kırkpınar başpehlivanlarından Hasan Tuna'nın yağlı güreşlere veda etmesi için jübile güreşleri düzenlenecek. 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Kumluca Karatepe Stadı'nda düzenlenecek olan jübile güreşleri için istişare toplantısı düzenlendi.

Kumluca Belediyesi konferans salonundaki istişare toplantısına Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, önceki dönem Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, Kumluca Belediyesi meclis üyeleri, güreş tertip komitesi üyeleri, 2018 yılı Elmalı Güreş Ağası Muammer Ak, 2018 yılı Korkuteli Güreş Ağası Hamdi Sarıca katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Muammer Ak, "Hasan Tuna benim çocukluk arkadaşım. Yağlı güreşlere başladığı günden beri Hasan arkadaşımı takip etmişimdir. Hasan Tuna, efendiliği, dürüstlüğü, centilmenliğiyle yeşil sahalarda örnek olmuş bir isimdir. Bu güreşlerde Hasan Tuna için elimizden geleni yapmaya hazırız. 27 Ekim Cumartesi günü Karatepe Stadı'nda yapılacak güreşlerde güreş ağalığını üstlendim. Tüm güreş severleri davet ediyorum" dedi.

Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Yöremiz ata güreşi sporuna çok önem veriyor. Güreş hayatı olgunluk ve başarılarla dolu bir pehlivana yakışır bir jübile olsun isterim. Başpehlivanımız Hasan Tuna ve güreş severlerimiz için il başkanlığı olarak elimizden geleni yapacağız. Jübile güreşlerine tüm milletvekillerimizi davet edeceğim" diye konuştu.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, şöyle dedi:

"Kumluca başta olmak üzere bölgemiz yağlı pehlivan güreşlerini seviyor. Kumluca Belediyesi olarak bölge halkının isteği doğrultusunda çok sayıda spor dalını desteklemenin yanı sıra yağlı güreşlere ayrı bir önem veriyoruz. Hasan Tuna ilçemizin değeridir. 1980 yılında 8 yaşında güreşlere başlayan Hasan Tuna, 1996 Kırkpınar Güreşlerinde başaltı birincisi olmuş, 2002 yılında Kırkpınar Başpehlivanı unvanını kazanmıştır. Kırkpınar başta olmak üzere ülkemizin değişik yerlerinde düzenlen çok sayıdaki güreşlerde başpehlivan olmuştur. Yağlı pehlivan güreşleri tarihinde ilk defa yaşarken, yaşadığı Kumluca'da bir caddeye adı verilmiştir. Dürüstlüğü ve centilmenliğiyle yağlı pehlivan güreşlerine damgasını vurmuş başarılı bir pehlivandır. Bu yüzden Hasan Tuna'ya yakışır bir jübile güreşi düzenlemek istiyoruz. Güreşlerimize tüm güreş severleri davet ediyoruz."

Adına jübile güreşi düzenlenen usta güreşçi Hasan Tuna da Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile bizzat görüştüğünü, jübile güreşine davet ettiğini söyledi.

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