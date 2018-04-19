Kumluca Gençlik Meclisi toplandı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Gençlik Meclisi toplantısı yapıldı.

Kumluca Gençlik Meclisi toplantısı koordinatör okul Gül Çetin Kaur Lisesi himayesinde Kumluca Belediyesi Konferans Salonunda toplandı. Toplantıya, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Gül Çetin Kaur Lisesi Müdürü Osman Mutlu ve okul temsilcisi öğrenciler katıldı.

Toplantıda konuşan Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Ata Arıcan, "Egemenliğini sağlayamayan bir milletin yükselme, yaşama ve yaşatma şansı yoktur. Egemen olmak azim ve kararlılık ister. İşte bu noktada Türk milletinin geçmişini gözümüzün önüne getirmemiz gerekir. Milletimiz tarihi boyunca geçmişten geleceğe bir ilhamla egemenliğini daima elinde tutmak istemiştir. Yaptığı mücadelelerle bunu tüm dünyaya göstermiştir. Devletin milletinden, milletin devletine geldiğimiz bu günleri yaşarken geleceğin biz gençlerin ellerinde olduğunu unutmayın" dedi.

Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da "Bugün burada gençlerimiz tarafından bu kadar önemli konunun konuşulması geleceğimiz açısından mutluluk vericidir. Milli egemenlik, milletimizin vazgeçilmez değer yargılarından birisidir. Geçmişte egemenliğimize ipotek koymak isteyenlere karşı koyamamış olabiliriz. Günümüzde gençler egemenliğini kimsenin ipotek altına almasına izin vermiyor. Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz'da yaşadık. 15 Temmuz'da silahsız insanlarımız silahların önüne göğsünü siper etmiştir. 'Biz kimiz ki' demeyin. Sizler çok şeysiniz. Sizler bu ülkenin huzur ve saadetine katkı sağlayacak nesillersiniz. Bu kudret damarlarınızdaki kanın asaletinde var. Sizler bu ülkenin geleceğine yön vermek için çok önemli makam ve mevkilerde olacağınıza inanıyorum. Allah o günleri görmeyi bize nasip etsin" diye konuştu.

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