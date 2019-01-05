Kumluca emniyetinden mahalle toplantıları

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinlemek ve birlikte çözüm üretmek amacıyla mahalle toplantılarına başladı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilk mahalle toplantısı Merkez Mahallesi'nden başladı. İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan ve beraberindeki komiser yardımcısı, komiser, emniyet amiri ve birimlerde çalışan sorumlu personelin hazır bulunduğu toplantıda mahalle muhtarları da yer aldı. Mahalle halkıyla bir araya gelen emniyet yetkilileri sorunlarını dinledi. Vatandaşlar toplantıda egzozlar yüzünden meydana gelen ses kirliliğinden, park yerleri, iş yeri ve ev hırsızlıkları ve dolandırıcılık olaylarından şikayetçi oldu.

Toplantıda konuşan Emniyet Müdürü Cemil Doğan, "Anlattığınız tüm sorunları ilgili birimlere ileterek çözüm bulacağız. Müdürlüğümüz tarafından çözülecek sorunları da en kısa zamanda çözmeye çalışacağız. Ekiplerimiz 24 saat sokak, cadde ve alanlarda devriye geziyor. Elbette bizim de gözümüzden kaçan eksiklikler olabilir. Sizleri rahatsız eden en küçük olayları dahi bize bildirebilirsiniz. Abartı egzozlar yüzünden oluşan ses kirliliğine duyarlıyız. Üstün gayret sarf ediyoruz. Ama hız motorlarının caddelerde oluşturduğu ses kirliliğini önlemekte zorluk çekiyoruz. Çünkü bunlar hız motoru, bunların trafiğe çıkması yasaklanmalıdır. Adı üstünde hız motoru bunlar, trafikte değil, pistlerde olması lazım" dedi.

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