Kumluca DH'ye göz uzmanı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Devlet Hastanesi'ne atanan göz hastalıkları uzmanı Dr. Koray Koraltan Demir, görevine başladı.

Kumluca Devlet Hastanesi'ne göz hastalıkları uzmanı Dr. Koray Koraltan Demir atandı. Görevine başlayan Demir, ilçede en kısa sürede bir ilk olarak lazerle katarakt ameliyatı (FAKO), göz tansiyonu ameliyatı, şaşılık ameliyatı, göz ve çevresi estetik cerrahisi ameliyatlarını yapacak olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Demir, "Kumluca Devlet Hastanesi'ne atanmak ve Kumluca halkına hizmet edecek olmaktan dolayı çok memnunum. Kumluca halkının da memnun olacağını umuyorum" dedi.

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