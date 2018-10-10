Kumluca'da zabıta denetimleri artırdı

KUMLUCA, () - KUMLUCA Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde fiyat, etiket, gramaj ve yerli üretim logo denetimlerini sıklaştırdı.

Kumluca Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. İlçe genelinde denetlemelerde bulunan zabıta ekipleri fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, yerli üretim logo olup olmadığını kontrol ederken, tüm ürünlerin üzerine fiyat etiketlerinin konulması konusunda uyarılarda bulundu. Daha önceki dönemlerde ürünlerin satış fiyatıyla yeni fiyatları karşılaştıran zabıta ekipleri fahiş fiyat artışının olup olmadığını ayrıca Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ndeki son değişiklikle döviz kuruna bağlı olarak fiyat artışı yapılmaması gerektiği belirtilmesine rağmen buna uyulup uyulmadığını ve yerli üretim logolarının konulup konulmadığını da kontrol etti.

Ticaret Bakanlığı tarafından döviz kurları bahane edilerek marketlerin fahiş fiyat uygulamaması gerektiğini belirten Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, "Zabıta ekiplerimiz ilçe genelindeki market raflarında ürün etiketi, yerli üretim logosu olup olmadığını, raftaki ürün fiyatı ile kasadaki ürün fiyatının tutup tutmadığını, fahiş fiyat artışı olup olmadığını kontrol etti. Arkadaşlarımız marketler tarafından dağıtılan son 3 aylık reklam broşürlerini daha önceden elektronik ortamda kayıt altına aldılar. Eski fiyatlarla yeni fiyatları buna göre karşılaştırıyoruz. Halkımızın mağdur edilmemesi için denetimlerimiz devam edecek" dedi.

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