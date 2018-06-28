Kumluca'da yüzme alanları denetlendi

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde suda boğulma olaylarına karşı İlçe Denetleme Komisyonu tarafından havuz ve plajlarda denetim yapıldı.

Kumluca Belediyesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan temsilcilerden oluşan Denetim Komisyonu Üyeleri, Kumluca'da suda boğulma olaylarına karşı havuz ve plajlarda denetim yaptı.

Sahil Günay Tesisleri'nde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ve Komisyon Başkanı Erol Koca başkanlığında toplanan komisyon üyeleri 8 can kurtarma kule noktasını inceledi. Komisyon üyeleri denetimlerde gereken tedbirler hakkında kontroller yaptı. Cankurtaranların kendi bölgelerinde hazır bulunup bulunmadığı, malzemelerin tam teşekküllü olup olmadığı ve çalışanların çalışma şartlarını yerine getirip getirmediği konusunda kontroller yapıldı.

Komisyon Başkanı Erol Koca, "Kumluca'da halkımız gönül rahatlığıyla yüzme alanlarında denize girebilir. Güvenlik en üst düzeydedir" dedi.

FOTOĞRAFLI