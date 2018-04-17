Kumluca'da Turizm Haftası kutlaması

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Turizm Haftası törenle kutlandı.

Kumluca'da Turizm Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Kumluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa, Kaymakam Hakkı Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İsa Akşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin ile Kumluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi İsmihan Yaşar konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kumluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan ikramlar ve gastronomi yarışmalarında derece alan yemeklerin sunumu yapıldı.

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