Kumluca'da renkli festival

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali ile Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, renkli etkinliklerin yanı sıra Muazzez Ersoy, Cengiz Kurtoğlu ve Mustafa Yıldızdoğan gibi ünlü sanatçılar konser verecek. Festivalde güreş severler, pehlivanların altın kemer mücadelesine tanıklık edecek.

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen 19'uncu Tarım ve Seracılık Festivali ve Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri, 20- 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en büyük halk festivali olarak gösterilen etkinlikler 20 Nisan'da Yörük obalarının kurulmasıyla başlayacak. 21 ve 23 Nisan tarihlerinde Yörük obalarında eğlencenin yapılacağı festivalde, 22 Nisan Pazar günü Okullararası Halk Oyunları Yarışması, 24 Nisan Salı günü ise çelenk koyma töreni ve gurbetten gelen misafirlerin katılımıyla 'Hasret Gecesi' düzenlenecek.

ACI BİBER YEME YARIŞMASI YAPILACAK

Festivalin en renkli görüntülerinin ortaya çıktığı temsili Yörük göçünün canlandırıldığı kortej ise 25 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Aynı günün akşamında Karatepe Stadı'nda Mustafa Yıldızdoğan sahneye çıkacak. 26 Nisan Perşembe günü Acı Biber Yeme Yarışması ve sempozyumla devam edecek festivalde aynı gün akşam Oğuzhan Koç konser verecek.

KURTOĞLU VE ERSOY KONSER VERECEK

Festivalle birlikte aralıksız 19 yıldır düzenlenen yağlı güreşler de güreş severleri Kumluca'da buluşturacak. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri, 27 Nisan Cuma günü yapılacak duanın ardından başlayacak. Aynı gün akşam Karatepe Stadı'nda Cengiz Kurtoğlu vatandaşla buluşacak. 28 Nisan Cumartesi günü yağlı güreşlerin yanı sıra Ömer Faruk Bostan ve Aylin Dinçer'in konser vereceği Bayanlar Günü Eğlencesi yapılacak. Günün finali ise Muazzez Ersoy konseriyle gerçekleştirilecek.

GÜREŞ FİNALİ PAZAR GÜNÜ

Türkiye'nin en önemli güreşçilerinin kol bağlayacağı başpehlivanlık güreşleri ise 29 Nisan Pazar günü Karatepe Er Meydanı'nda yapılacak. Yağlı Güreş Müsabakaları Akdeniz Finali'nde güreşçiler başpehlivan olup, altın kemere uzanabilmek için çimde mücadele edecek.

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