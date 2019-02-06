Kumluca'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması anlatıldı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi başlatılarak, sürücülere yayanın geçiş üstünlüğü anlatıldı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği uygulamaya Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan da katıldı. Denetimler Karayolları Kanunu'nun 74'üncü maddesindeki "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" hükmü çerçevesinde yapıldı.

Emniyet Müdürü Cemil Doğan, "Ülkemizde her yıl 1700 yayamızı kaybediyoruz. O yüzden bu yıl 'Yaya öncelikli trafik' yılı ilan edildi. Bu kampanyayı ilçemizde de uygulamaya koyduk. Bu amaçla İçişleri Bakanlığımız tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı kapsamında çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Kaymakam Hakkı Uzun, "Yaya geçidinde yayaya yol vermemenin cezası 488 TL'dir. Sürücülerimizi bu kurala uymaları için uyarıyoruz. Uygulamamız uyarı amaçlıdır" diye konuştu.

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