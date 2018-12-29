Kumluca'da kaçak içki operasyonu

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde jandarmanın operasyonunda 64 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kumluca 50'nci Yıl Mahallesi'nde oturan R.K.'nın evi ve baraka olarak inşa ettiği yerde Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararıyla arama yapıldı. Bunun sonucunda 64 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan R.K. hakkında toplam 7 bin 611 lira idari para cezası uygulanırken, kaçak içkilere el konuştu.

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