Kumluca'da fıtık konferansı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - MEMORİAL Antalya Hastanesi beyin cerrahisi uzmanı Op. Dr. Cenk Ermol, Kumluca'da boyun ve bel fıtığının sebepleri, tedavisi ve ameliyatı konularında konferans verdi.

Kumluca Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Memorial Antalya Hastanesi beyin cerrahisi uzmanı Op. Dr. Cenk Ermol, boyun ve bel fıtığına neden olan sebepleri, ilaçlı tedaviyi ve ameliyat gerektiren durumları anlattı. Kumluca bölgesinin ana geçim kaynakları tarım olduğu için genelde ağır işçiliklerin yapıldığını, sera içinde terleyip, dışarı çıkınca ani hava değişimi yüzünden gerilen kasların yine ani hareketle darbe gördüğünü belirten Cenk Ermol, Kumluca bölgesinde bu rahatsızlıkların daha sık görüldüğünü anlattı.

Cenk Ermol, boyun fıtığının masa başı çalışanlarda da oturma ve oturma şekil bozuklarından bağlı olarak sıklıkla görüldüğünü vurgularken, fıtık tedavilerinin ilk aşamalarda istirahatle tedavi edildiğini ancak rahatsızlık ilerlemişse, önce ilaçlı tedavi, yetmiyorsa ameliyatlı tedaviye geçildiğini kaydetti. Cenk Ermol, şöyle devam etti:

"Artık günümüzde bel fıtığı ameliyatı olup da günlerce yatağa bağlı kalmak yok. Lazerli, kansız ameliyat dediğimiz ameliyat yöntemleri var. Ameliyat olmak kolay ancak ameliyattan sonra sağlığımıza ve yaşam biçimimize dikkat edip bu rahatsızlığı yeninden tekrar ettirmememiz gerekiyor. 'Fıtık ameliyatı oldum, bir daha bu rahatsızlık bende olmaz' demek olmaz. En önemlisi de bel fıtığını ileri aşamalara iletip, ayaklarda uyuşma ve veya cansızlık boyutuna getirmişsek, bel fıtığı ameliyatı olmuşsak bile ayaklardaki cansızlık geçmez. Bu ancak fizik tedavi yöntemleriyle geçebilir. Bu da yüzde 100 çözüm olmuyor. Bu yüzden bel fıtığını ileri boyutlara vardırmamız gerekiyor."

Konferans sonunda Op. Dr. Cenk Ermol'a Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya tarafından günün anısına çiçek verildi.

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