Kumluca'da Cumhur İttifakı listesini teslim etti

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - CUMHUR İttifakı'nın belirlediği Kumluca Belediyesi Meclis Üyesi listesi İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi.

Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya, Ak Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan ile birlikte İlçe Seçim Müdürü Behçet Kale'nin makamına geldi. Ak Parti İlçe Başkanı Erol Uysal ve MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan, Kumluca Belediyesi Meclis Üyesi aday listesini İlçe Seçim Müdürü Behçet Kale'ye teslim etti.

Ak Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, "Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayımız Hüsamettin Çetinkaya'nın meclis listesini teslim ettik. Meclis listemizde yenilenmeye giderek gençlerimize daha çok yer verdik. Ayrıca çok sayıda kadına da yer verdik. İlçemize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan, "Uzun çalışmalar sonucu Ak Parti ile karma bir liste yaptık. İlçemize ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın asil üye listesinde Şefik Durdaş, Mehmet Durukan, Halil Karataş, Mutlu Baykara, Esin Tümen, Taylan Atasoy, Yanar Kaymak, Mehmet Özgür Erkan, Erdal Sayın, Bayram Açıkyürek, Adem Çoban, Erdem Ulutaş, Nida Dalgıç, Selahattin Ersoy, İlkay Deniz, Recep Çiftçi, Tuba Aydın, Hüseyin Kocabıyık, Hasan Obut, Tuğrul Küçükalcan, Serkan Akkoyunlu ve Muharrem İnce yer alırken, kontenjan üyeleri ise Ramazan Kızılkaya, İsmail Uluşar ve Mustafa Değirmenci'den oluştu.

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