Kumluca'da Beceri Laboratuvarı açıldı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yaptırılan Hemşirelik Bölümü Beceri Laboratuvarı açıldı.

AÜ Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Antalya Üniversite Destekleme Vakfı'nın desteğiyle yapılandırılan Hemşirelik Bölümü Beceri Laboratuvarı törenle açıldı. Törene AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç ve davetliler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, öğrencilerin nitelikli eğitim almasında laboratuvarların yerinin önemli olduğunu kaydederek, Kumluca'da eğitim öğretimin kaliteli ve nitelikli yürümesi için yerel yönetimle işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, laboratuvarın Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin mesleki eğitimlerinde ve klinik uygulamaya başlamadan önce bilgi ve becerilerinin pekiştirilmesinde önemli olduğunu vurguladı.

Vakıf Başkanı Tunç Uluç, vakfın kuruluşunun üniversitenin kuruluşundan çok daha eskilere dayandığını ve üniversitenin pek çok biriminin alt yapı olanaklarının ve donanımının geliştirilmesinde destek olmaya çalıştıklarını, bundan da büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

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