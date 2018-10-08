Kumluca'da aşılama kampanyası

KUMLUCA, () - KUMLUCA İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında 15 farklı hastalık için aşı uygulanması başlatıldı.

Kumluca'da 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak aşılama programı kapsamında; ilkokul 1. sınıf öğrencilerine KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) aşısı ikinci dozu ve DaBT (Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif polio) rapel dozu, 8. sınıf öğrencilere de Td (Erişkin tipi difteri - tetanoz) aşı uygulamasına devam edildi. Program kapsamında toplam 2225 öğrencinin aşılacağı belirtildi.

Kumluca Sağlık Müdürü Dr. İsmail Arıcı, "Aşılar ciddi hastalıklara karşı kalkanımızdır. İnsanların sağlıklı şekilde yaşamaya devam etmelerine yardımcı olur. Günümüzde artık görülmeyen çiçek hastalığı, çocuk felci hastalığı, difteri, tetanoz hastalığı aşılar sayesinde tarih olmuştur. İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak sağlıklı nesiller yetişmesi için çalışıyoruz" dedi.

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