Kumluca'da asfalt seferberliği

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - 2018 yılını asfalt seferberliği ilan eden Kumluca Belediyesi, asfalt emisyonu ve asfalt kaplama çalışmalarına Temel Eğitim Mahallesi Atatürk Caddesi'nden başladı.

Kumluca Belediyesi ilçe genelinde acil asfalt kaplama yapılması gereken yolları belirledikten sonra ilk çalışmayı Temel Eğitim Mahallesi Atatürk Caddesi'nden başlattı. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven ve Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Yusuf Göven, "Kumluca Belediyesi olarak 2018 yılını asfalt seferberliği ilan ettik. Son iki yıldan beri ana yollarda sıcak karışım asfalt kaplama çalışmalarını yürüttük. Olympos, Adrasan, Karaöz gibi turizme açık yerleşim yerlerimizin yolları sıcak karışım asfalt yapıldı. Karayolları ilçemiz içinden geçen yollarda sıcak karışım asfalt yaptı. Yine Kule kavşağından Hükümet Konağı önüne kadar olan bölümde, Rhodiapolis Caddemiz sıcak karışım asfalt yapıldı. Son çalışmamızda Temel Eğitim Mahalle'mize giden Atatürk Cadde'mizde 22 bin 500 metrekarelik asfalt döktük. Kumluca Belediyesi olarak bu yaz belediyemiz bünyesinde kurulan Taş Kırma ve Eleme Tesisleri'mizden elde ettiğimiz malzemeyi, Asfalt Emisyonu Ünite'mizde harmanlıyoruz. Bu karşımdan eski usul asfalt ile sıcak karışım asfalt arasında değişik bir asfalt çeşidiyle yollarımıza çağın ihtiyaçlarına uygun standartlara getirmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız başladı. Bu yaz ilçe merkezimizde ve kırsal alanda birçok yolumuz asfalta kavuşacak" dedi.

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