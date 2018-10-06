Kumluca Belediyesi'ne ekim meclisi

KUMLUCA, () - KUMLUCA Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısı yapıldı.

Kumluca Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Yusuf Göven'in yönettiği oturumla gerçekleştirildi. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda, Kumluca Belediyesi tarafından 2018 yılında uygulanacak tarifeler görüşüldü. Ayrıca İmar ve İstimlak Müdürlüğünün verdiği dilekçe, eylül ayında İmar Komisyonuna havale edilen konulara ilişkin komisyonun görüşleri tartışılarak oylandı.

2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait 3 yıllık Kumluca Belediyesi bütçesinin de görüşüldüğü toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.

