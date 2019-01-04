Kumluca Belediye meclisi toplandı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısı, belediye başkanı Yusuf Göven başkanlığında gerçekleştirildi.

Kumluca Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı 9 gündem maddesiyle toplandı. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantı gündem dışı konuşacakların söz alımı ile devam etti. Yılın ilk meclis toplantısında denetim komisyonu seçimi yapıldı. Zabıta personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi görüşüldü. İmar komisyonuna havale edilen gündem maddeleri hakkında hazırlanan raporun okunduğu mecliste, ilçe sınırları içindeki işyerlerinin ilan, reklam ve tanıtım amaçlı koydukları her türlü yazılı levhada Türkçe sözcük kullanılması görüşüldü. Meclis, ilçe sınırları içindeki gezinti tekne tarife ücretlerinin belirlenmesini görüştü.

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