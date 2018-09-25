Kumlu kaymakamından esnaf ziyareti

Kaymakam Kayabaşı, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek ilçenin genel durumu ile ilgili vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet etti. Kaymakam Kayabaşı’nın ziyaretlerini sürdüreceği belirtildi.
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HATAY’ın Kumlu ilçesine atanarak görevine başlayan Kaymakam Ercan Kayabaşı, ilçede esnaf ve vatandaşları gezdi. Kaymakam Kayabaşı, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek ilçenin genel durumu ile ilgili vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet...
Kaymakam Kayabaşı, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek ilçenin genel durumu ile ilgili vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet etti. Kaymakam Kayabaşı’nın ziyaretlerini sürdüreceği belirtildi.
FOTOĞRAFLI