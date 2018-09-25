Kumlu kaymakamından esnaf ziyareti

HATAY’ın Kumlu ilçesine atanarak görevine başlayan Kaymakam Ercan Kayabaşı, ilçede  esnaf  ve vatandaşları gezdi. Kaymakam Kayabaşı, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek ilçenin genel durumu ile ilgili vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet...

Kumlu kaymakamından esnaf ziyareti
HATAY’ın Kumlu ilçesine atanarak görevine başlayan Kaymakam Ercan Kayabaşı, ilçede  esnaf  ve vatandaşları gezdi.

Kaymakam Kayabaşı, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek ilçenin genel durumu ile ilgili vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet etti. Kaymakam Kayabaşı’nın ziyaretlerini sürdüreceği belirtildi.

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