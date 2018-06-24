Kumbul: Ufak tefek sorunlar yaşandı

ANTALYA, () - CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, seçimde Antalya'da ufak tefek sorunlar yaşandığını, bazı yerlerde mükerrer oy kullanmak isteyenler olduğunu söyledi.

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oylarını kullandıklarını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Kullanılan her oyun demokrasinin yaşatılmasındaki önemine işaret eden Kumbul, demokrasilerde seçmenin kararına saygının esas olduğunu, sandık oyunlarıyla, hileyle, sahtecilikle sandıktan çıkmak isteyenlere müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Kumbul, Antalya'da bazı ilçelerde ufak tefek sorunlar yaşandığına değinerek, şunları söyledi:

"Elmalı'dan bir müşahidimiz, Alanya'da bir avukatımız, iki kez oy kullanmak isteyenlere müdahale ettikleri için darp edildi. Birçok bölgede çift oy kullanmak isteyenler oldu. Bu kişilere müşahitlerimiz ve sandık görevlilerimiz müdahale etti. Barbaros İlkokulu'nda bir polis memuru ikinci defa oy kullanmak isterken tespit edildi. Bu polis memurunun ismi Emniyet'e bildirildi ve tutanak tutuldu. Her şeye rağmen, sandıklarımıza sahip çıkan görevlilerimize, müşahitlerimize, partililerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

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