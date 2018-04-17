Kumbul: Büyükşehir adayımızı PM belirleyecek

ANTALYA, () - CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Büyükşehir Belediye başkan adayını, halkın beklentileri, örgütün talepleri ışığında CHP Parti Meclisi'nin belirleyeceğini kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Ahmet Kumbul, son günlerde sosyal medyada ve kimi haber kaynaklarında CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağına ilişkin kendisini de içine alan yazılar yer aldığını belirterek, bunun gerçekdışı olduğunu aktardı. Kumbul “Yaratılmak istenen bu suni tartışma ortamını yersiz gerginlikleri hedef alan ve beslenen, parti çıkarlarından uzak girişimler olarak değerlendirmekteyim" dedi. Aday belirleme sürecinin nasıl işleyeceğini bugüne kadar birçok kez ifade ettiğini de kaydeden Kumbul, şöyle dedi:

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, tarafsız ve çok sayıda yapılacak kamuoyu yoklamaları sonucu, il ve ilçe örgütlerimizin görüşü alınarak, Parti Meclisimiz tarafından belirlenecektir. Burada asıl ve en önemli kriterimiz, tarafı kim olursa olsun, masa başında görüş yazan kişilerin istekleri değil, halkın ve örgütün görüşleridir. Bu süreçte Antalya İl Örgütü olarak görevimiz, aday adaylarımızın yanında yer almak ve çalışmalarını kolaylaştırmaktır. Yolumuz özen, dikkat ve çalışma gerektiren bir süreçtir. Süreç sonunda Parti Meclisimiz tarafından belirlenen adayımız etrafında tüm örgütümüz kenetlenecek ve zaferi elde edecektir. CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ve daha bir çok ilçemizi kazanacaktır."

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