Kumaşların dansı Fashion Prime'da

İZMİR'de 17-19 Ekim tarihleri arasında fuarizmir'de düzenlenecek Fashion Prime 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı için geri sayım başladı. Fuar'da gerçekleşecek defilede ünlü mankenler katılımcı firmaların kumaşlarından hazırlanacak kıyafetlerle podyuma çıkacak.

İzmir ve Türkiye'ye sektörde yeni bir soluk getiren Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nın ikincisi 17-19 Ekim tarihleri arasında fuarizmir'de yapılacak. Hazır giyim sektörünün alt dallarında bulunan kumaş türleri, aksesuarlar başta olmak üzere rengarenk kıyafetlerin profesyonel ziyaretçiye sunulacağı Fashion Prime'da tasarımcılar da katılımcılarla bir araya gelme fırsatı yakalayacak. İkili iş görüşmelerinin yapılmasıyla birlikte hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatına büyük katkı sağlanması hedefleniyor.

KUMAŞLARLA GÖRSEL ŞOV

Avrupa'nın en büyüğü IF Wedding Fashion İzmir kapsamında düzenlenen defilelerle dünyaya adını duyuran İZFAŞ'ın, Fashion Prime kapsamında gerçekleştireceği defile de merakla bekleniyor. Fuar katılımcılarının içinde yer alan 19 firmanın kumaşlarından oluşturulacak kıyafetler fuarizmir podyumunda olacak. Gelinlik, abiye gibi kumaş türlerinin etiket, lastik, fermuar, düğme gibi konfeksiyon ürünleriyle buluşmasıyla ortaya çıkacak kıyafetleri, ünlü mankenler taşıyacak. Sektör profesyonelleri, defile sayesinde firmaların ürünlerini de inceleme fırsatı yakalayacak.

GENÇ TASARIMCILARA OLANAK SAĞLANDI

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün nabzını tutacak üç günlük fuarda, sektörü ilgilendiren bölümlerden mezun olan genç tasarımcılara da defile yapma imkanı sağlandı. Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü'nden mezun genç yetenekler tarafından hazırlanan defilede günlük karma kıyafetler, deri ceketler, erkek gömlekleri ve mezuniyet koleksiyonları podyumda olacak.

TASARIMCI KATILIMCIYLA BULUŞACAK

Etiket, lastik, fermuar, düğme, vatka gibi konfeksiyon yan sanayi ürünleri, gelinlik, abiye, ev kumaşları ile birçok iplik çeşidini sunacak Fashion Prime'da, Trend Area bölümü oluşturulacak. Aksesuar Trend Area ile Kumaş Trend Area olarak oluşturulacak bölümler stantların içinde yer alacak. Bu bölümlerde katılımcı firmalar kumaş ve aksesuar çeşitlerini ziyaretçiler ve tasarımcılarla paylaşıp ticari bağlantılar gerçekleştirebilecek.

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