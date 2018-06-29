Kumar parası istediği 2 çocuğunu darp etti

UZUNKÖPRÜ(Edirne),()-EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polise başvuran L.A. ile kardeşi C.A., babaları S.A.'nın kumar oynamak için kendilerinden para istediğini, vermeyince tehdit ve hakarette bulunup darp ettiği iddiasıyla şikayette bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran L.A. ve kardeşi C.A., babaları S.A.'nın kumar oynamak için kendilerinden para istediğini, vermeyince de tehdit ve hakarette bulunup darp ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.