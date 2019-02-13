Kum tutucu mahmuz projesi tanıtıldı

ALANYA, () - ALANYA Belediyesi tarafından Keykubat Plajı'ndaki kıyı bandında yaşanan kum kaybının önlenmesi için hazırlanan kum tutucu mahmuz projesi basına tanıtıldı.

Alanya'nın son 10 yıllık görüntülerinden yola çıkılarak Keykubat Plajı'ndaki kum ve sahil erozyonun engellenmesi, kullanılabilir sahil bandının genişletilmesi ve bölge turizmine katkı sağlanması amacıyla hazırlanan kum tutucu T-Mahmuz Projesi basına tanıtıldı.

'KEYKUBAT PLAJINI ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜRECEĞİZ'

İlk etapta 3 adet yapımı planlanan mahmuzların basın tanıtım toplantısında proje hakkında bilgiler veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Tarih boyunca bir liman şehri olan Alanya'da kruvaziyer turizminin gelişmesiyle birlikte yapılan mendirek, Keykubat Plajı'nda kum erozyonuna neden oluyordu. Keykubat Plajı'nda bundan 10 yıl önce kıyı bandı 20-25 metre civarındayken günümüzde 10 metreye kadar düştü. Biz de yerel yönetimler olarak buna bir önlem alma ihtiyacı hissettik ve bu projeyi hazırladık. Kum erozyonunu kontrol altına alabilmek adına hazırladığımız bu projeyle Keykubat Plajı'nı eski günlerine döndüreceğiz. Biz de bu azim ve hırs var" dedi.

'PROJE ÇOK AMAÇLI KULLANIM İÇİN TASARLANDI'

Proje danışmanı Mustafa Özdemir de proje hakkındaki teknik bilgileri basın mensuplarıyla paylaştı. Mustafa Özdemir, "Denizin altında ciddi bir hareketlilik var. Keykubat Plajı'ndaki erozyondan dolayı kumlar çekildikçe kumların altında kalan kayalar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu da bölgede denize girecekler için ciddi bir sorun oluşturuyor. Aynı zamanda Alanya'nın imajı için de bir dezavantaj. Bu mahmuzlar çok amaçlılık da taşıyacak. Kum kaybını önleyeceği gibi dere ıslahını da sağlayacak. Aynı zamanda her yıl gerçekleştirilen triatlon organizasyonlarında da iskele olarak kullanılabilecek. Deniz her yıl kıyıya daha fazla yaklaşıyor. Deniz alan kazanırken biz alan kaybediyoruz. Alanya'da deniz dalgasının boyu 6 metreye kadar yükseldi. Bunun da karaya vuruşunun önlenmesi açısından Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel güzel bir proje hazırladı. Proje 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak" diye konuştu.

T-MAHMUZLARIN TEKNİK DETAYLARI

Kum tutucu mahmuzun deniz üstü dik kolu 84 metre, mahmuzu ise 69 metre, üstünde yürüme, balık tutma gibi aktiviteler için uygun ve iskele nitelikli. Doğu tarafındaki kum tutucu mahmuz deniz üstü dik kolu 78 metre, 72 metre mahmuzlu, batı tarafındaki kum tutucu mahmuz deniz üstü dik kolu 89 metre, 86 metre mahmuzlu olacak şekilde 3 adet planlandı. Proje kapsamında plaj alanının en dar noktada 35- 40 metre genişletilmesi hedeflendiği belirtildi. Sahilde etkilediği ve genişlemesi düşünülen plaj uzunluğu 700 ile 750 metre arasında olacak. Hacet Deresi'nin çıkışında düşünülen kum tutucu mahmuz ise Hacet Deresi'nin denize kavuştuğu noktada, dere çıkışının da yeniden düzenlenerek, Hacet Meydanı, Hacet Yürüyüş Yolu ile birleştirilmesi düşünüldüğü kaydedildi.

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