Kulu'da kaza: 2 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde iki kamyonan çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kulu- Ankara karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Ahmet B.'nin kullandığı patates yüklü 68 HK 807 plakalı kamyon, önündeki Arif K.'nin kullandığı yine patates yüklü 50 UE 752 plakalı kamyona çarptı. Çarpamın şiddetiyle savrulan iki şarampole devrildi. Kaza ada araç içinde sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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